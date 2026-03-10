Los abogados de los padres de Fitoria: "Es una situación muy compleja, pero no hay ninguna casa de los horrores"

Los abogados de los padres acusados de encerrar a sus hijos en un chalet en Fitoria, Javier Muñoz y Elena González atienen de alos medios de comunicación a la entrada del juicio. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los abogados de la defensa de los padres acusados de tener encerrados a sus hijos en un chalet de Fitoria (Oviedo) se han mostrado este martes confiados en que "haya un procedimiento absolutorio" para sus clientes, porque han asegurado que consideran que "este asunto debió llevarse por la vía de los servicios sociales, nunca del derecho penal".

"Es una situación muy compleja. No hay ninguna casa de los horrores. Eso no existe. Aquí lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario. Una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario. Se ha volcado en sus hijos de una manera quizás extravagante o heterodoxa, lo podemos llamar, pero desde luego no criminal", explicó el letrado de la madre, Javier Muñoz.

C.S, de 54 años, y M.A.S., de 49, se enfrentan a acusaciones por los delitos violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia. Para ellos se pide una pena de más de 25 años de prisión. El juicio arrancaba a las 10.30 horas, en la sección segunda de la Audiencia Provincial, a puerta cerrada.

En declaraciones a los medios antes del inicio del juicio, tanto Muñoz como la letrada del padre, Elena González han indicado que su estrategia de defensa "pasa por exponer un estudio detallado de las circunnstancias" por lo que "realmente confían en que va a haber un pronunciamiento absolutorio"

Han explicado que estamos ante un caso de "una familia que decidió aislarse desde el mundo por las razones que se verán en el juicio" e insisten en que este caso se debería haber enfocado "desde el principio de una manera gradual a través de los servicios sociales, que son los que tendría que haber intervenido, no la policía, ni siquiera la justicia".

"Eso es precisamente lo que se va a tratar de acreditar aquí en el juicio. Ellos --los padres-- no son los delincuentes", han insistido los letrados.

Han explicado que su objetivo es que si la Sala tiene a bien absolver a los padres, pues que "alguna vez, de manera gradual, puedan recuperar la custodia de sus hijos y volver a reunirse como una familia". Han recordado que los niños ahora mismo están bajo tutela de la administración, pero creen que "ese sería el camino correcto en protección de los intereses de los niños y sacar esto de la vía penal".

En esta primera sesión del juicio está previsto que las partes planteen las cuestiones previas. En este sentido las defensas prevén plantear "alguna nulidad que entienden que concurre". "Entendemos que ha habido alguna irregularidad procesal y eso también es nuestra obligación ponerle manifiesto, por ejemplo en las diligencias de entrada y registro que creemos no se practicaron conforme a ley".

Hoy también está previsto que declaren los policías locales que intervinieron y los guardias civiles, así como personal de Servicios Sociales.

LOS HECHOS

Fue en abril del año 2025 cuando, tras una denuncia de una vecina que sospechaba de la presencia de menores en el inmueble, se activó una investigación. El 28 de abril, los agentes acudieron al domicilio y se encontraron con los tres niños con mascarillas y rodeados de excrementos de animales. Habrían estado sin salir de casa desde 2021.

Comprobaron que los niños, dos gemelos de ocho años y otro pequeño de diez, vivían en el inmueble de malas condiciones de salubridad. Los padres, él de nacionalidad alemana y ella de origen estadounidense, fueron detenidos y enviados a prisión. Mientras, los niños pasaron a estar en régimen de acogimiento en un centro dependiente del Principado de Asturias.