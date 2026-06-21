Abraham Cupeiro presenta 'Pangea' en Oviedo en la clausura de la temporada de la OSPA. - OSPA

OVIEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El músico y multiinstrumentista Abraham Cupeiro presenta el sábado, 27 de junio, su espectáculo 'Pangea' en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en una actuación conjunta con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA). Esta cita supone el último de los conciertos extraordinarios con el que la formación musical cierra su temporada 2025/2026.

La dirección musical del concierto corre a cargo de Dimas Ruiz, quien ya dirigió a la Royal Philharmonic Orchestra en los estudios de Abbey Road durante la grabación del álbum homónimo de Cupeiro.

'Pangea' es una de las producciones más ambiciosas del compositor y propone un viaje musical por los sonidos ancestrales del mundo, uniendo investigación sonora, tradición y música sinfónica. A lo largo de su trayectoria singular, Cupeiro ha colaborado con prestigiosas formaciones internacionales como la London Symphony Orchestra, la Mahler Chamber Orchestra, la BBC Scottish Symphony Orchestra o la City of Birmingham Symphony Orchestra.

Asimismo, ha participado en proyectos cinematográficos vinculados a figuras como Steven Spielberg, Hans Zimmer o Harry Gregson-Williams, y formó parte de la banda sonora de la película 'Gladiator II'.