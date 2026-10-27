Los acampados en Oviedo levantan sus tiendas tras 23 días de protesta y animan a mantener la lucha en las calles

Acampada en La Escandalera - EUROPA PRESS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los participantes en la acampada en la plaza de La Escandalera de Oviedo, iniciada el 2 de octubre de 2026 por el derecho a la vivienda, han comenzado este martes a desmontar las tiendas. Será en un proceso que culminará este jueves 29 de octubre, según han confirmado a Europa Press, integrantes de la acampada. Considera que han cumplido los objetivos y ahora quieren centrarse en la movilización ante la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Animan a la ciudadanía a mantener la lucha en las calles durante este tiempo.

La acampada fue organizada por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicatu de Vivienda d'Asturies, así como por Asamblea Moza de Asturies (AMA), cuyos miembros permanecen en La Escandalera. El proceso se realizará de forma paulatina y los participantes están gestionando los últimos detalles, incluidas donaciones.

"Nos vamos habiendo conquistado muchos de los objetivos que nos marcamos, con la convicción de que aquellos que aún quedan por alcanzar los seguiremos peleando y conquistando en las calles", ha afirmado el colectivo en un comunicado.

A la hora de hacer balance de la movilización, los portavoces de la protesta han subrayado que han sido "días absolutamente increíbles" en los que han podido tejer redes, conocerse y compartir experiencias para hacer política. En este sentido, han trasladado que se van "con el corazón lleno, con nuevos vínculos y con la certeza de que, cuando nos organizamos y luchamos juntas, somos capaces de transformar la realidad y conquistar aquello por lo que peleamos".

Asimismo, el colectivo ha expresado su reconocimiento a las centenares de personas que han participado de manera estable en las asambleas, formaciones y labores de logística o seguridad, así como a quienes se movilizaron ante la agresión sufrida.

De igual modo, han querido agradecer a toda Asturias y a "las paisanas y paisanos" que les cocinaban a diario o hicieron donaciones, señalando expresamente que "esta acampada también es vuestra".

Ante la finalización de la estancia en la plaza, los organizadores han remarcado que la movilización no concluye con este acto y han hecho un llamamiento a la ciudadanía para continuar la protesta.

De este modo, han trasladado que "ahora, la lucha continúa" y han animado a la población a organizarse "en los comités populares" de sus territorios y "a seguir construyendo como clase trabajadora, más allá de esta plaza, la fuerza colectiva necesaria para impulsar la huelga general y todas las movilizaciones que sean necesarias".

Por último, la iniciativa ha dedicado unas palabras a honrar la memoria de Maricarmen, la mujer que encendió la lucha contra los desahcuios, y ha enfatizado su compromiso de seguir reclamando el acceso al techo.

"Honraremos a Maricarmen haciendo aquello que nos pidió: seguir luchando por lo que es nuestro, por el derecho a techo y a una vida digna, vengas de donde vengas y seas quien seas", han reafirmado para concluir remarcando que "la lucha por la vivienda no termina aquí".