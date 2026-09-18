Accidente laboral en Coaña: Un trabajador de 50 años, herido grave tras sufrir un accidente en el monte en Lebredo

Rescate de un trabajador herido en Coaña. - SEPA

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente en el monte mientras trabajaba en Lebredo (Coaña). El afectado ha tenido que ser trasladado en helicóptero al hospital de Jarrio tras la intervención de los servicios de emergencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 ha recibido el aviso del suceso a las 10.29 horas de este viernes. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el equipo médico del Helicóptero de Soporte Vital Avanzado con base en Jarrio, que ha atendido al afectado sobre el terreno.

Según la valoración inicial del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el afectado presenta un politraumatismo de pronóstico reservado. En el operativo también han participado efectivos de la Guardia Civil.