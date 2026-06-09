Accidente laboral en Gijón: CCOO exige responsabilidades por trabajador herido en plaza Mayor

Archivo - Rueda de prensa del secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón, Jorge Espina, en la sede del sindicato. (Archivo) - CCOO GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras (CCOO) de Gijón ha mostrado este martes su "total solidaridad" con el trabajador herido en este día en la plaza Mayor de Gijón, al sufrir un grave accidente mientras realizaban unas maniobras de carga y descarga.

CCOO, que ha deseado a la víctima una pronta recuperación, ha expresado su "estupor por cómo es posible que, en pleno centro de Gijón, a la vista de todo el mundo, se puedan realizar este tipo de maniobras sin contar con las medidas de protección básicas y a la vista de todo el mundo, sin que ninguna autoridad intervenga para parar una maniobra que, como se ha visto desgraciadamente, ponía en serio riesgo a los trabajadores que la estaban realizando".

Por ello, han exigido una "exhaustiva" investigación de lo ocurrido y una depuración de las responsabilidades, tanto de la empresa a la que pertenece el trabajador como de quién hubiera contratado sus servicios, sin tener en cuenta que se cumplieran los protocolos de prevención de riesgos laborales y de seguridad en el trabajo.