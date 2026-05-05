Un acertante de Oviedo se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Imagen de archivo de una Administración de Loterías. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 5 de mayo, ha dejado un premio de un millón de euros en Oviedo, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código BVP30946, ha sido validado en la Administración de Loterías número 31, situada en Río San Pedro, 11.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 5 de mayo, ha estado formada por los números 4, 8, 3, 31 y 20. Las estrellas son 6 y 8. La recaudación ha ascendido a 40.394.030,60 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 62 millones de euros.