Activada la fase de alerta por nevadas en Pajares y la AP-66 ante el aviso naranja de la Aemet

Imagen de archivo de circulación en la AP-66. - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias ha activado la fase de alerta del protocolo de nevadas en la Red de Carreteras del Estado ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por nevadas, que pueden bajar la cota de nieve hasta los 600 metros mañana viernes, y otras situaciones meteorológicas extremas.

La medida afectará al Puerto de Pajares (N-630), y a la autovía de Huerna (AP-66), desde las 12.00 horas de mañana día 13 hasta las 12.00 horas del sábado 14 de febrero. Durante ese periodo se podrán registrar acumulaciones de nieve significativas que pueden afectar a la circulación en la Red de Carreteras del Estado a su paso por el Principado de Asturias.

Delegación del Gobierno recomienda a las personas usuarias de estas vías que consulten el estado de las carreteras antes de desplazarse y extremen la precaución en la conducción en los tramos y horarios afectados.