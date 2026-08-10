Aparece en un zarzal próximo a la residencia el anciano desaparecido en Laviana

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El anciano de 80 años que desapareció de una residencia de ancianos de Laviana este domingo ha sido localizado este lunes en un zarzal en las inmediaciones de la entrada de la residencia. El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) ha enviado al lugar el equipo médico de la UVI-móvil de Langreo para asistir al afectado.

Aunque en un principio el SEPA había indicado que la unidad de drones del servicio de emergencias localizó, a las 11.09 horas de este lunes, al afectado, finalmente han matizado que el hombre fue localizado por un vecino que paseaba junto a su perro por las inmediaciones de la residencia. Tras alertar a los equipos, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA que rescataron al anciano, que había caído unos dos metros en el zarzal.

Con ayuda de una camilla lograron sacarlo del lugar para ser atendido por los equipos sanitarios. El hombre fue trasladado para más pruebas al Hospital Valle del Nalón y, a expensas de más pruebas, su pronóstico es reservado.

El SEPA activó esta noche el dispositivo de búsqueda del hombre, que había sido visto por última vez a las 15.00 horas del domingo. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 21.26 horas de este domingo. En la llamada, realizada desde el centro, indicaban que tenían un residente desaparecido.

La última vez que lo habían visto era a las tres de esa tarde. La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de Bomberos del SEPA del parque de San Martín del Rey Aurelio, Unidad Canina, Unidad de Drones, Grupo de Rescate y Jefe de Zona Centro al frente del dispositivo.

Paralelamente informó a la Policía Local que mantuvo agentes en la zona y a la Guardia Civil. A la búsqueda también se sumaron voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Laviana.

Hasta las cinco de la madrugada se rastreó los aledaños del centro, revisando incluso con la cámara termográfica de los drones los márgenes del río. Por tierra también se batió una zona de más de dos kilómetros desde la residencia hacia Blimea.

A primera hora de esta mañana se ha retomado la búsqueda con la instalación del Puesto de Mando Avanzado (PMA), en las próximas horas, en el parquin público ubicado en la calle Río Cares. A la búsqueda se suma este lunes el helicóptero medicalizado del organismo autónomo con el Grupo de Rescate y las ERIES (Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias) Terrestres y Acuática de Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil.