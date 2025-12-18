Activado el Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste en nivel 2 - Alerta

Archivo - Contaminación en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha declarado el inicio a partir de las 12.00 horas de este jueves un escenario de contaminación atmosférica Nivel 2 - Alerta, en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la medida se ha adoptado tras la emisión de un informe con fecha de este día, en el que se da cuenta de que desde el pasado 13 de diciembre de 2025 se han ido registrado valores elevados de partículas PM10 en la estación de medición de El Lauredal, superándose los valores establecidos en el Protocolo durante al menos tres días durante un periodo de cinco días consecutivos, lo que implica la activación del Nivel 2.

Las medidas a adoptar en virtud de este nivel están detalladas en las páginas 15 y 16 del Protocolo, entre las que están la prohibición de circulación de vehículos pesados por la avenida Príncipe de Asturias y la gratuidad del billete de autobús de EMTUSA en zona urbana.

Si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la AEMET muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo.

En caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de éste.