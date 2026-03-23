Activado el Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste en nivel Preventivo

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Se está pendiente de una nueva valoración en próximos días GIJÓN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha declarado el inicio, a las 10.00 horas de este lunes, de un escenario de contaminación atmosférica Nivel 0 - Preventivo, en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la medida obedece a que "desde el jueves 19 de marzo de 2026 se han registrado valores elevados de partículas PM2,5 en la estación de medición de calidad del aire denominada Argentina y desde el día 20 en la estación El Lauredal, que han superado los umbrales de concentración establecidos en el citado Protocolo.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que, "si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la Aemet muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo".

"En caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de este", se añade.

Se ha recordado, al tiempo, que el Ayuntamiento cuenta, a través de la APP Municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire