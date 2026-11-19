Jesús Abad con Virginio Ramírez - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios de Siero, Jesús Abad, ha presentado este jueves la cuarta edición del Belén de Cumbres, una marcha familiar que se celebrará el próximo domingo 13 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, con salida desde el aparcamiento del nuevo polideportivo de Pola de Siero.

La actividad, organizada por el Patronato Deportivo Municipal, consistirá en una subida al Picu Castiellu, con un recorrido de nueve kilómetros entre ida y vuelta.

La iniciativa está concebida como una actividad familiar, por lo que el ritmo de la marcha será reducido para facilitar la participación de personas de diferentes edades. A lo largo del recorrido habrá motivos navideños y sorpresas para los niños, con la presencia de personajes que animarán el ascenso. Desde la organización también se anima a los participantes a incorporar algún detalle navideño a su vestuario.

El itinerario partirá del aparcamiento del nuevo polideportivo de Pola de Siero y ascenderá hasta el Picu Castiellu, situado a 436 metros de altitud. El regreso se realizará por el mismo recorrido, que combina tramos de asfalto, caleyas y senderos. La actividad está dirigida a personas habituadas a caminar por el entorno natural, sin límite de edad.

Las plazas están limitadas a 600 participantes y las inscripciones, de carácter gratuito, podrán realizarse desde el lunes 23 de noviembre hasta el jueves 10 de diciembre, o hasta completar el aforo, a través de la plataforma web del Patronato Deportivo Municipal.

"Esta actividad se ha convertido ya en un clásico de la Navidad en Siero, después del éxito de participación de las ediciones anteriores. Es una oportunidad para disfrutar del deporte y de la naturaleza en familia, en un ambiente navideño y con sorpresas para los más pequeños. Queremos insistir especialmente en la importancia de llevar calzado adecuado para el senderismo, porque, aunque es una marcha pensada para todos los públicos, hay una subida final con bastante pendiente que puede estar resbaladiza si el terreno está mojado"", ha dicho el Concejal.