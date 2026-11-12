Un acto civil despide al policía fallecido en Oviedo mientras continúa sin novedades la búsqueda de 'El Ruso'

Acto civil de despedida del subinspector de Guías Caninos de 60 años fallecido en la explosión del pasado martes en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un breve acto civil ha servido este jueves para despedir al subinspector de Guías Caninos de 60 años fallecido en la explosión del pasado martes en Oviedo, que recibió la medalla de oro al Mérito Policial, recogida por su familia junto a una bandera de España, mientras que al agente de los Tedax herido de gravedad, que continúa en la UCI, se le ha concedido la de plata.

La Policía Nacional mantiene el dispositivo para localizar a Manuel F. A., conocido como 'El Ruso', presunto autor del tiroteo en el que resultó herida una menor de 17 años y de la colocación del artefacto explosivo. Por el momento, no hay novedades sobre su paradero. La mujer del sospechoso, que permanece detenida, pasará a disposición judicial este viernes a primera hora.

Los hechos ocurrieron el martes 10 de noviembre en el número 2 de la calle Rafael Urrusti, en el barrio ovetense de Villafría. La explosión de un artefacto localizado en una mochila causó la muerte del subinspector de Guías Caninos y del perro detector Deny, además de heridas graves a un agente de los Tedax.

El Gobierno del Principado constató este miércoles que el inmueble afectado no presenta daños estructurales y anunció que trabajaba para que los residentes pudieran ir regresando a sus viviendas.