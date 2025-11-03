El Acuario inaugura este lunes la IV edición del Wild Oceans FilmFest

Inauguración del Wild Oceans FilmFest, organizado por la Fundación Bioparc, en el Acuario de Gijón. - FUNDACIÓN BIOPARC

GIJÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Wild Oceans FilmFest, evento que entremezcla cine, ciencia y conciencia ambiental, arranca este lunes en el Bioparc Acuario de Gijón.

El festival, organizado por la Fundación Bioparc, se desarrollará hasta el próximo día 8 con proyecciones, coloquios, charlas y actividades "que invitan a mirar el mar con respeto, conocimiento y esperanza", han destacado a través de una nota de prensa.

A través de las mejores producciones audiovisuales del mundo marino, el festival busca crear conciencias sobre la importancia de los océanos, así como sobre la acción humana, el calentamiento global, la contaminación, la sobrepesca o la inminente minería oceánica, que "los está llevando al límite", han advertido.

Este año, el festival pone su foco en "la importancia de lo invisible", un lema con el que tratan de hacer ver que la vida del mar depende de miles de especies diminutas y frágiles que sostienen su equilibrio.

Para Fernando González Sitges, director del festival y de la Fundación Bioparc, "el océano que creíamos infinito e indestructible está dando señales de agotamiento", ha incidido.

Asimismo, ha explicado que los documentales de esta edición retratan tanto la belleza como las amenazas de los mares, pero también ofrecen soluciones reales y ejemplos de resiliencia.

"Hay esperanza, pero necesitamos que estos mensajes lleguen lo más lejos posible. Para eso te necesitamos a ti", ha afirmado González Sitges.

"Queremos poner el foco en esas criaturas pequeñas, esenciales, y transmitir que también las pequeñas acciones humanas, tan discretas como ellas, pueden tener un impacto determinante", ha remarcado.

El documental inaugural, que se proyectará en este día a las 18.00 horas, es 'Turtle Walker' (V.O.S.E). En este sentido, la segunda sesión incluirá un coloquio con Jill Ferguson, Impact Producer de la película, Álex Avello, etólogo y divulgador científico y Susana Acle, Directora de Biología, Veterinaria e Investigación de Bioparc Acuario de Gijón.

En el caso de este martes, a las 13.00 horas, habrá una Masterclass de María Gálvez, embajadora del Pacto Climático, en la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, bajo el título 'Economía Azul, un mar de oportunidades'.

Se proyectará también, con dos sesiones a las 16.15 y 18.00 horas, 'Ocean with David Attenborough' (V.O.S.E), con coloquio posterior con Toby Nowlan, codirector y productor y Fernando González Sitges, director de la Fundación Bioparc y del Festival.

La Masterclass del próximo día 5 correrá a cargo de Jill Ferguson, bajo el título 'Building Impact for Marine Conservation: How to use a powerful story to drive change', en la Facultad de Biología, a las 13.00 horas.

De tarde, a las 17.00 h y 18.30 horas, habrá dos pases de la sesión de cortometrajes finalistas, con charla de Paloma Martín, directora de programación de National Geographic.

El festival continuará el próximo día 6, con la proyección, a las 17.00 y 18.30 horas, de 'Asia - Beneath the Waves' (V.O.S.E), con coloquio con su director, Mark Wheeler y Agustín Palacio, director del diario MiGijón.

Posteriormente, a las 21.00 horas, habrá charlas en el restaurante Kraken del Acuario, con Odile Rodríguez de la Fuente y Joaquín Gutiérrez Acha, dos referentes de la divulgación ambiental y cinematográfica.

Además, a las 19.30 horas, del próximo día 7, será la Gala de entrega de premios en el Acuario de Gijón, seguida de un Cóctel de gala en el Restaurante Kraken.

La clausura será el próximo día 8, a las 11.30 horas, con la actividad familiar 'Marea Viva: El reto del océano' y la proyección, a las 17.00 horas, de 'The Big Sea' (V.O.S.E).