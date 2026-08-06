Adif licita por 2,7 millones las obras de rehabilitación de los puentes sobre el río Nalón y la N-632, en Raíces

GIJÓN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado, por un importe de 2.722.733 euros, las obras de rehabilitación y mejora de los puentes sobre el río Nalón y la carretera N-632 en Raíces, en la línea de ancho métrico Pravia-Gijón Sanz Crespo a su paso por los municipios de Pravia y Castrillón, respectivamente.

El puente del río Nalón, ubicado entre las estaciones de Pravia y Peñaullán, tiene una longitud cercana a los 400 metros y consta de 23 vanos, siendo el último de ellos, formado por un arco de hormigón de unos 45 metros de longitud sobre el cauce, el elemento más característico de toda la estructura, según ha informado Adif en una nota de prensa.

Por su parte, el puente de Raíces se encuentra entre las estaciones de Salinas y Raíces y está conformado por una estructura de hormigón de dos vanos con una longitud de unos 42 metros.

Las actuaciones previstas contemplan, entre otras operaciones, la impermeabilización del tablero de ambos puentes, incrementando la durabilidad y funcionalidad de sus diferentes elementos, al tiempo que se actúa sobre la plataforma ferroviaria y se renuevan las barandillas.

En el caso del puente sobre el Nalón, se ha diseñado un plan de trabajo que salvaguarda el cauce y su entorno, incluidos en la Red Natura 2000. En este sentido, está previsto el encapsulado de la estructura mediante mallas geotextiles sobre los andamios de trabajo, evitando desprendimientos.