Adiós al engaño: Investigadores de la Universidad de Oviedo trabajan en nuevas técnicas para detectar fraude en marisco

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universidad de Oviedo está probando diferentes técnicas para detectar a simple vista fraudes en la comercialización de invertebrados marinos. El objetivo del proyecto, denominado 'EyeFishTrack' es detectar la sustitución de especies como el bogavante, las navajas, el pulpo o las zamburiñas de manera rápida, teniendo en cuenta la base genética y recurriendo al cambio de color.

Según ha informado la Universidad en nota de prensa, las primeras pruebas se han llevado a cabo con la colaboración del restaurante 'El Cortijo' de Salinas, para diferenciar el bogavante del Cantábrico del de origen americano. Las metodologías genéticas probadas permiten identificar la especie con fiabilidad incluso cuando ya está cocinada o procesada.

El equipo de investigación de la Universidad de Oviedo alerta de que, en muchas ocasiones, lo que se comercializa o llega directamente al plato del consumidor no se corresponde con lo declarado en la etiqueta o en el menú.

Se trata de un fenómeno con múltiples implicaciones negativas, que afectan no solo al ámbito económico, sino también a la conservación de las especies, la salud del consumidor y el respeto a sus principios éticos.

A través de la aplicación de una Metodología de Amplificación Isotérmica Mediada por Bucles (LAMP) logran que en los tubos, donde se ha extraído el ADN del tejido, el bogavante del Cantábrico (Homarus gammarus) cambie a color azul, mientras que no hay cambios de color cuando este se sustituye por la especie americana (Homarus americanus).

En el estudio participan el área de Genética del Departamento de Biología Funcional; el área de Química Analítica del departamento de Química Física y Analítica, y el área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, del Departamento de Ciencias de la Educación.

METODOLOGÍAS VISUALES CONTRA EL FRAUDE

El proyecto tiene entre sus principales misiones desarrollar y poner a punto de metodologías visuales para la detección de fraude y etiquetado incorrecto en especies marinas de alto valor comercial, comercializadas en lonjas, rulas, comercios y restaurantes.

Entre las especies principales objeto de estudio se encuentran bogavantes, navajas, pulpos y zamburiñas, elementos "fundamentales" de la identidad culinaria y la tradición gastronómica española y local.