Adjudicada por 1,17 millones la obra de construcción de un depósito de agua en El Pino

Adjudicación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha adjudicado a la empresa Asturviesca S.L. las obras de construcción de un nuevo depósito de agua potable en El Pino, en el concejo de Corvera, con un presupuesto de 1.177.957 euros.

El proyecto se desarrollará en una finca de 2.000 metros cuadrados e incluye la creación de una infraestructura de hormigón armado con capacidad para 1.587 metros cúbicos, repartidos en dos vasos, que sustituirá al actual depósito, de 170 metros cúbicos.

Además, contempla la instalación de más de 1,2 kilómetros de tubería para conectar el nuevo depósito con el de La Rozona, la ejecución de seis arquetas de registro de hormigón armado, un desagüe para la tubería de interconexión y otros elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como válvulas, manómetros y rebosaderos.

La nueva infraestructura estará preparada para abastecer a una población de unas 12.000 personas. Por un lado, dará servicio directo a los 418 habitantes de El Pino, La Reguera, Juncedo, El Castiellu, L'Ablaneda, La Estebanina, El Mocón y Villanueva, en la parroquia de Molleda. Además, reforzará el depósito de La Rozona, que suministra agua a más de 11.800 vecinos de las parroquias de Los Campos, Las Vegas/Les Vegues y Trasona.