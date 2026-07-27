Adjudicada por 126.000 euros la construcción del nuevo pantalán de remo en el puerto de La Arena

Infografía de la actuación en el puerto de La Arena, en Soto del Barco. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado las obras para construir un nuevo pantalán de remo en el puerto de La Arena, en Soto del Barco, con un presupuesto de 126.058 euros. La empresa Ronaútica Quality Marinas S.L. ejecutará los trabajos en un plazo estimado de cuatro meses.

La infraestructura facilitará el acceso de las embarcaciones al mar en mejores condiciones de seguridad y comodidad. La estructura flotante incluirá un módulo de 12 metros de largo y tres de ancho, dispuesto en perpendicular a la rampa de varada, según ha informado el Principado en nota de prensa.

A este elemento se unirán dos tramos ensamblables de seis metros de longitud por dos de ancho, así como un módulo triangular que ampliará la zona de paso entre ambos, fijado por una unión reforzada en forma de "T".

El acceso al pantalán se realizará a través de una pasarela de 26,61 metro, que estará formada por un tramo fijo de 13,11 metros de largo y tres de ancho, y otro articulado, con la misma anchura y cuarenta centímetros más largo.

El proyecto incluye además la instalación de dos boyas de señalización para delimitar el canal de navegación de las embarcaciones a remo que utilicen la nueva pasarela.