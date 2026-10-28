Adjudicada en 476.000 euros la mejora del drenaje de la carretera AS34 a su paso por Fonteta, en Allande

Obras en Allande. - PRINCIPADO

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 476.125 euros la mejora del drenaje de la carretera AS-34 Berducedo-Pozo de la Mujeres Muertas, a la altura de Fonteta, en Allande, a la empresa Construcciones y Excavaciones Arturo Mesa con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Según ha informado el Gobierno del Principado, esta obra mejorará las condiciones de seguridad de la vía y ampliará y su capacidad de desagüe y la anchura de la plataforma en el tramo a la altura del kilómetro 22,6, además de aumentar su drenaje transversal.

Los trabajos incluyen también la restitución y reparación unos 60 metros de la vía afectados por estos problemas de evacuación. Las obras repondrán el firme y la anchura media de cinco metros con que cuenta la vía y reconstruirán el camino peatonal existente en zahorra.