Adjudicada la Dirección de Obra y de Ejecución y Coordinación de las obras en el Centro de Arte de Tabacalera

Archivo - Imagen de archivo del Edificio de Tabacalera, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado este martes la adjudicación del servicio de la dirección facultativa, lo que incluye la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras en el Centro de Arte de Tabacalera.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta de Gobierno local, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. En este caso, el contrato se ha adjudicado a la UTE formada por los arquitectos Óscar Pérez Silanes, Carlos Pereda Iglesias, Román Villasana Gutiérrez e Ignacio Olite Lumbreras.

Asimismo, el importe de la adjudicación es de 659.500 euros (IVA excluido), y de 797.995 euros con el IVA ya incluido. Martínez Salvador ha explicado que fue una de las dos ofertas que se habían presentado y la que obtuvo la mayor valoración, tanto de los criterios de experiencia como los criterios subjetivos.

CONCURSO DESIERTO

Por otro lado, la Junta ha declarado desierto, fuera del Orden del Día, el concurso para la elaboración de dos esculturas urbanas: una dedicada al actor gijonés Arturo Fernández y otra en homenaje a las pescadoras.

Martínez Salvador ha explicado que al concurso se habían presentado nueve propuestas en el caso de las pescaderas, tres para la de Arturo Fernández.

Asimismo, ha apuntado que en ambas categorías hubo alguna que se tuvo que retirar "por defectos de forma", según el edil. En el caso de las admitidas a concurso, ha indicado que, a juicio de la Comisión de Valoración Técnica, "ninguna" de ellas alcanzaba la calidad artística que se espera de una obra de este tipo.

Una vez declarado desierto el concurso, el edil ha señalado que la Ley de Contratos del sector público habilita a las administraciones para que puedan, de alguna manera, hacer un procedimiento "más simplificado", en el que se pueda invitar directamente a escultores de reconocido prestigio y que en su haber hayan hecho obras que tengan una calidad contrastada.

En este caso, el Ayuntamiento invitará directamente a tres artistas para cada una de ellas y después seleccionará la que obtenga del jurado técnico una mejor valoración.