Adjudicadas las obras de conservación y mantenimiento del Palacio de los Marqueses de Santa Cruz de Marcenado

El alcalñde de Siero, Ángel García; la concejala de Patrimonio y Mayores, Pilar Santianes; con la arquitecta municipal, María José Fernández, y el aparejador municipal, Daniel Navarro. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' y la concejala de Patrimonio y Mayores, Pilar Santianes, han anunciado este martes la adjudicación de las obras de conservación y mantenimiento de la cubierta, fachadas, carpinterías y drenajes del Palacio de los Marqueses de Santa Cruz de Marcenado de Pola de Siero. La actuación cuenta con un presupuesto de 249.965 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Tal y comoha explicado el primer edil, el proyecto contempla una intervención integral sobre los elementos exteriores del edificio, con el objetivo de garantizar su estanqueidad, seguridad, funcionalidad y correcta conservación, respetando en todo momento sus características originales y su valor patrimonial.

Respecto a la cubierta, se realizará un retejo completo, reutilizando la teja existente como cobija y colocando teja nueva de iguales características. Además, se instalará una placa ondulada de fibrocemento con impermeabilización bajo teja y se sustituirán los sistemas de recogida de aguas pluviales mediante canalones y bajantes de cobre. En cuanto a las fachadas, los trabajos incluirán la limpieza y eliminación de pinturas deterioradas por hongos o moho, la reparación de fisuras y el repintado, manteniendo el color y acabado actuales.

También se procederá al saneado y rejuntado de los elementos pétreos, como zócalos y el escudo en bajorrelieve, aplicando finalmente un tratamiento protector hidrofugante. El proyecto contempla asimismo la mejora de carpinterías y balcones, donde se aplicará un tratamiento con lasur natural para proteger la madera, además de la reparación de solados y techos.

Por último, se actuará en el sistema de drenaje mediante la incorporación de arquetas a pie de bajante, su conexión a la red de saneamiento del Parque Alfonso X el Sabio y la reposición del pavimento perimetral. Actualmente, el inmueble alberga dependencias municipales, el espacio Palacio 360, servicios de coworking y la Antena Cameral de la Cámara de Comercio, además de acoger bodas civiles y actos institucionales.

Durante la rueda de prensa el alcalde ha recordado que se trata de uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos del municipio, un edificio del siglo XVII, y desde el Ayuntamiento seguirán trabajando para mantener y poner en valor el patrimonio cultural con esta actuación y otras llevadas a cabo en los últimos años.

Finalmente, García ha destacado que contando las obras en el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz en este momento, en Pola de Siero, hay casi 8 millones de euros en obras en ejecución o a punto de iniciarse. "Es la inversión más alta del concejo desde la construcción del auditorio", apunta.