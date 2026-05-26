Adjudicadas las obras del Hogar de Ceares, en Gijón, por casi dos millones de euros

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes la adjudicación de las obras rehabilitación del Hogar del Productor de Ceares a la empresa Esvedra Obras y Reforma Sociedad Limitada, por un importe de 1.956.000 euros, IVA incluido.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha destacado que esta adjudicación es un paso más para una obra importante.

Asimismo, ha apuntado que la empresa adjudicataria tiene un mes máximo para la formalización del contrato y un plazo de ejecución de 18 meses.

El edil ha remarcado que esta rehabilitación será "muy buena" para los vecinos, que llevaban años reclamando el recuperar este edificio. Al tiempo, ha destacado que se ha consensuado con ellos sus futuros usos.

REFORMA DEL ASILO POLA

La Junta de Gobierno local, asimismo, ha dado el último paso para retomar la contratación de las obras de reforma del Asilo Pola, que alberga el museo de Nicanor Piñole.

En este caso, se ha corregido un error material detectado en el cuadro de características particulares, relativo a la solvencia que se pedía a la empresa que resulte adjudicataria.

Martínez Salvador ha dicho confiar en que con ello se reanude la tramitación de la contratación y que "muy pronto" se pueda llevar a Junta de Gobierno su adjudicación.

Por otro lado, se han autorizado diversas subvenciones a las siguientes entidades: Conseyu de la Mocedá, para el 'Punto Lila'; Federación Asturiana de Empresarios (FADE): 50.500 euros; Serenos de Guion: 400.000 euros; Otea: 60.000 euros; y Federación de Asociaciones Vecinales de la zona rural 'Les Caseríes': 12.000 euros.

También se ha dado el visto bueno a la convocatoria de la línea de ayudas destinada a sufragar gastos generales de funcionamiento de asociaciones vecinales, por importe global de 220.000 euros.

El edil ha señalado que, además, se ha dado de paso a diversas certificaciones finales de obra, como son la reforma y reparación de patologías en fachadas y cubiertas del Centro Municipal Integrado de El Coto; de las fases 3 y 4 de obra de renovación de pavimentos del entorno de la plaza del Carmen; y los trabajos, con fondos PRTR, de la rehabilitación del antiguo edificio de Vicasa.

Por otro lado, se ha subsanado un error en el cuadro de subrogación de personal afectaba al salario de cocinero del nuevo contrato del servicio de comedor de escuelas infantiles cero a tres años, tras lo que se levanta la suspensión del procedimiento y se continúa con su tramitación.