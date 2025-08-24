Adjudicadas obras para instalar bases para contenedores de reciclaje en varios puntos de la zona rural

OVIEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero, Raimundo Díaz, ha anunciado esta semana la adjudicación de las obras para la ejecución de 14 bases de hormigón para los contenedores aéreos de residuos, tanto de reciclaje como de fracción resto, en diferentes zonas de parroquias rurales.

La actuación cuenta con un presupuesto de 19.978 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Tal y como recordó el edil, las bases se harán en ubicaciones donde ya existen los contenedores, pero que al estar colocados directamente sobre el terreno o en la cuneta de algún camino o carretera, corren el riesgo de desplazarse por la acción del viento o que un vehículo choque contra ellos.

Esta actuación terminará además con las dificultades actuales en las labores de carga y vaciado de los mismos por parte de los servicios de recogida de residuos . Las obras consistirán una la construcción de una solera de hormigón sobre base de zahorra artificial. Así mismo, en 10 de las ubicaciones se incluye la instalación de un elemento metálico sujeta-contenedores para los contenedores de 800 litros de fracción resto.

Las ubicaciones son Camin del Palacio de Meres (Tiñana), Urbanización Palacio de Meres 1 (Tiñana), Urbanización Palacio de Meres 2 (Tiñana), Pañeda Nueva (Anes), Otero (Celles), El Morralín Fortontía (La Carrera), Tiñana, El Cueto (Lugones), Casa de Anes (Anes), Ferrera (Celles), Reanes (Lieres), Muñó, Avenida Buenavista, El Berrón (La Carrera) y La Belga (Viella)