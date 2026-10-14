Adjudicadas las obras para mejorar el drenaje de la carretera de Pampiedra (LA-8), en Langreo. - PRINCIPADO

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado las obras para mejorar el drenaje de la carretera de Pampiedra (LA-8), en Langreo, con una inversión de 331.917 euros.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la empresa Trabajos Salense S.L. dispondrá de un plazo de cuatro meses para ejecutar los trabajos, que se desarrollarán entre los puntos kilométricos 1+080 y 1+780 de la carretera.

El objetivo de la actuación es recoger y canalizar de forma adecuada las aguas de escorrentía, las filtraciones internas del terreno y también las procedentes de una bocamina situada en la vaguada. Todas ellas se conducirán hasta el fondo del valle, en el cruce con la carretera LA-7, donde podrán verter de manera natural en un arroyo.

Con esta intervención se busca mejorar la estabilidad de la ladera, una zona que históricamente se utilizó como escombrera para depositar rellenos procedentes de la actividad minera.

En este sentido el Principado ha recordado que en 2022 se produjo allí un deslizamiento, por lo que desde entonces el talud está controlado mediante sensores e inclinómetros, un sistema que permite detectar cualquier movimiento y anticiparse a posibles nuevos corrimientos.

El proyecto prevé la ejecución de una zanja drenante con la profundidad necesaria para captar tanto las aguas superficiales como las procedentes de la bocamina y conducirlas, a través de un colector, hasta el arroyo.