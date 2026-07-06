Adjudicadas las obras de renovación de los accesos a La Pola por el noroeste

El alcalde de Siero, Ángel García, el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado las obras de renovación de los accesos a Pola de Siero por el noroeste, un proyecto que cuenta con un presupuesto base de licitación de 769.524 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Según ha explicado el alcalde, Ángel García, en rueda de prensa, el proyecto tiene por objeto la renovación del acceso a Pola de Siero desde la Autovía Minera, en concreto de la calle Capitán General Gutiérrez Mellado y de la glorieta de la Plaza de la Paz, a lo largo de unos 236 metros.

La actuación permitirá mejorar la movilidad y la accesibilidad, reordenar el tráfico, ampliar las aceras e implantar nuevo mobiliario urbano y arbolado, con el objetivo de modernizar la zona y adaptarla a los nuevos criterios urbanísticos aplicados en otras áreas del núcleo urbano, como las recientes actuaciones en la calle Celleruelo y la avenida de Noreña, unificando de este modo el acceso noroeste a la capital del concejo.

Las obras incluyen la reordenación del tráfico con un único carril de circulación, la ampliación de aceras hasta 2,25 metros, la creación de nuevos pasos de peatones sobreelevados, la mejora de la accesibilidad eliminando barreras arquitectónicas y la implantación de nuevas zonas verdes, arbolado y mobiliario urbano.

También se renovarán las redes de saneamiento y alumbrado público, que pasará a contar con luminarias LED, y se instalarán elementos de calmado de tráfico para limitar la velocidad a 30 km/h.

García ha explicado que actualmente hay "casi ocho millones de euros de inversión en ejecución en Pola de Siero", entre el Parque de La Reconquista, la Avenida de Gijón, Gutiérrez Mellado, los muros de los chalés de Alcalde Parrondo, la cubierta del Palacio del Marqués de Santa Cruz, otras pequeñas actuaciones en la zona y las obras en el Patronato.