Adjudicadas las obras para renovar la iluminación del parque Alfonso X El Sabio por 212.569 euros

Los Concejales De Comercio Y Hostelería, Movilidad Y Transporte Público, Patricia Antuña, Y De Hacienda Y Contratación, Raimundo Díaz. - AYTO. SIERO

OVIEDO/SIERO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, y el concejal de Hacienda y Contratación, Raimundo Díaz, anunciaron este viernes, la adjudicación de las obras de renovación del alumbrado del parque Alfonso X El Sabio, en Pola de Siero. El proyecto cuenta con un presupuesto de 212.569,19 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

Tal y como recordaron los ediles, la actuación contempla la sustitución de los actuales puntos de luz, de vapor de sodio de 100 W, por 52 luminarias LED de alta eficiencia energética.

Además de la instalación de las nuevas luminarias, se llevarán a cabo mejoras y actualizaciones en la red eléctrica existente del parque.

Destaca el Ayuntamiento de Siero que con esta actuación el consumo energético se reducirá, según las estimaciones de los técnicos, un 65 %, y además se mejorará la uniformidad de la iluminación.