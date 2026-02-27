Adrián Barbón se compromete a convocar una reunión para desatascar la unificación de sedes judiciales en Oviedo

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, recibe a los vocales asturianos del CGPJ, Bernardo Fernández y Alejandro Abascal. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha comprometido este viernes con los vocales asturianos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a convocar una reunión en la que se "precise con claridad" los compromisos de cada administración para resolver el problema de la unificación de sedes judiciales en Oviedo.

Han sido los dos vocales, Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, quienes han anunciado este compromiso al término de la reunión con el presidente, después de ver que el presidente "es consciente" de las necesidades de la justicia en Oviedo. "Va a auspiciar bajo su autoridad una reunión para liderar la solución, sobre todo para superar algunos obstáculos que vemos que puede haber", ha explicado Bernardo Fernández.

Se refiere el magistrado a la postura reacia del rector de la Universidad de Oviedo para trasladar los estudios de la facultad de Ciencias a otro emplazamiento temporal hasta que se haga la ampliación del campus de El Cristo. Aunque se ha "felicitado" porque Ignacio Villaverde haya manifestado un "ánimo de cooperar" y buscar una solución temporal para estos estudios, el vocal ha pedido que esa voluntad "se precise".

"La clave y el liderazgo lo tiene el presidente de la comunidad autónoma", ha remarcado, para dar respuesta a un problema que "no se puede dejar que se enquiste". "Ahora que parece que hay un movimiento de buena voluntad, aprovechemos el impulso", ha dicho Fernández, quien ha agregado que será el presidente quien fije la fecha de la reunión y sus participantes

En la misma línea, el vocal Alejandro Abascal ha aplaudido el compromiso del presidente y su "implicación en la búsqueda de una solución de forma urgente y rápida". Esta implicación, ha agregado, ha permitido que se vaya a realizar una visita a los edificios implicados, como el de Silicosis --donde la Universidad sopesa trasladar Ciencias en 2027 hasta su ubicación definitiva-- para conocer las "necesidades reales" de la zona.

EL PROBLEMA ES QUE "NO PUEDEN CRECER"

Abascal ha mostrado el "temor" de la justicia asturiana por lo que pueda ocurrir en Oviedo cuando empiece a implantarse, después de Semana Santa, la ley de eficiencia en la capital asturiana.

Si bien ha indicado que la implementación de esta ley y la unificación de sedes que lleva consigo es "progresiva", el problema está en el crecimiento de la justicia.

"Con los anuncios por parte del Ministerio de Justicia de la creación de nuevas unidades judiciales, de nuevas plazas, hasta 500, el problema que tenemos en Asturias, es un problema de cara al futuro, que no podemos crecer", ha argumentado.

Por otro lado, en la reunión los vocales han mostrado a Adrián Barbón la realidad de la justicia en Asturias, destacando que el Principado es "la joya de la corona" en tiempos de respuesta y situación de estabilidad.

También han mostrado la importancia de que el CGPJ cuente con dos vocales asturianos en el Pleno y en la comisión permanente del órgano. En este sentido, el presidente se ha comprometido a visitar la sede del CGPJ y mantener una reunión con su presidenta, Isabel Perelló.