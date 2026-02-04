La Universidad de Oviedo descarta ceder Ciencias a la justicia hasta tener una ubicación definitiva en El Cristo

Archivo - Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha emitido un comunicado en el que descarta ceder la facultad de Ciencias para la unificación de sedes judiciales en Oviedo hasta que no exista una ubicación definitiva para los estudios en el campus de El Cristo. "La Universidad no puede aceptar soluciones provisionales que comprometan la calidad de la docencia, la investigación o el normal funcionamiento de la institución", han indicado.

Estas declaraciones institucionales llegan después de que los vocales asturianos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instasen al rector, Ignacio Villaverde, a llevar a cabo una "colaboración mucho más intensa", compartiendo la "incomodidad" que padece la justicia en Oviedo por la falta de espacio, y cediendo el edificio de Ciencias "pronto".

También el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se mostró favorable esta semana a que la Universidad anticipase el uso de Ciencias a la justicia, afirmando que esta medida sería "una buena noticia".

Ante estas posturas, la Universidad ha aclarado que "a día de hoy no existen aún las infraestructuras necesarias que permitan materializar ese traslado en condiciones adecuadas, a la espera de que el nuevo campus de El Cristo pueda hacerse realidad y posibilite la liberación de los espacios de Llamaquique conforme a lo previsto".

Si bien consideran desde la institución académica que la justicia "es esencial en nuestra sociedad", creen que "también lo es la actividad académica, investigadora y laboral que se desarrolla en la Facultad de Ciencias, en la que estudian y trabajan miles de personas".

La Universidad de Oviedo, han agregado, "no contempla, en ningún caso, un traslado provisional de la Facultad de Ciencias". "Su traslado solo se producirá cuando exista una ubicación definitiva y plenamente adecuada para el desarrollo de su actividad académica, en el marco del futuro campus de El Cristo", han zanjado.

LA UNIVERSIDAD "NO HA INCUMPLIDO NINGUNO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS"

Desde la institución académica han querido dejar claro también que la Universidad "no ha incumplido ninguno de los compromisos adquiridos en relación con la reorganización de sus campus". "Por el contrario, ha actuado siempre con responsabilidad institucional, adaptando su planificación académica y de infraestructuras para contribuir a una solución de interés general, sin dejar de preservar el adecuado desarrollo de su actividad docente, investigadora y de servicios", han agregado.

Han explicado asimismo que se han "reformulado sus planes iniciales" para hacer posible, en el futuro, el traslado definitivo de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Formación del Profesorado al campus de El Cristo y liberar así los espacios de Llamaquique "conforme a lo previsto".