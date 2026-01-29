Vocal del CGPJ apela al compromiso del rector de Oviedo para unificar sedes: "La incomodidad hay que compartirla"

Reunión del presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, con los vocales del CGPJ vocales de Asturias, Bernardo Fernández y Alejandro Abascal. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vocal territorial de Asturias en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Bernardo Fernández, ha pedido este jueves al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, "una colaboración decidida mucho más intensa" para contribuir a la unificación de sedes judiciales en Oviedo, una medida "necesaria" para implantar de manera eficaz la ley de eficiencia en la Administración de Justicia.

Bernardo Fernández ha participado en una reunión junto al vocal Alejandro Abascal, el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Lorenzo y el magistrado decano de los juzgados de Oviedo, Jorge Punset, para analizar la efectividad y ejecución de la Ley Orgánica 1/2005, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en Asturias, especialmente en el partido judicial de Oviedo.

Es en Oviedo donde, según los magistrados, hay mayores dificultades para afrontar la unificación de los juzgados en un único lugar. Los jueces han recordado los "compromisos asumidos" en Oviedo para unificar las sedes, tanto por parte del Gobierno asturiano como desde la Universidad de Oviedo. En este sentido, Bernardo Fernández ha recordado que existía un compromiso de "cesión pronta" del edificio de Ciencias. "Vemos que se dilata o incluso que no está en el horizonte", ha lamentado Fernández, quien ha asegurado que sin la ayuda del rector "es imposible implantar de una manera eficaz la unificación de sedes en el partido judicial de Oviedo".

En este sentido, Fernández ha hecho un llamamiento al rector Villaverde para alterar los plazos de cesión del edificio de Ciencias. Consciente de que esta medida puede suponer "algún sacrificio", el vocal del CGPJ ha señalado que las "incomodidades" que pueden surgir para la institución académica "no van a ser superiores que las que está padeciendo el TSJA y, en definitiva, el ciudadano".

"La incomodidad hay que compartirla, la solidaridad implica eso y pienso que podemos tener confianza y esperanza en que él se hará eco de este llamamiento que le hacemos a que valore esta posibilidad, alterar sus planes para que con la cesión del edificio de Ciencias en un horizonte temporal razonable podría dar una solución satisfactoria al problema", ha dicho.

LA UNIFICACIÓN DEBERÍA SER EL 15 DE FEBRERO

El presidente del TSJA, por su parte, ha explicado que la ley que transformará los actuales juzgados en tribunales de instancia también contempla el impulso de una "oficina judicial" que, tal y como está la situación de las sedes judiciales en Oviedo, puede "afectar a los buenos ritmos de trabajo" existentes en la actualidad.

"No tenemos plazos de esa foto final de cómo va a ser la unificación de sedes en Asturias", ha lamentado, recordando que el 15 de febrero se procederá a cerrar las sedes judiciales de La Corredoria, El Rosal y Pedro Masaveu para concentrar a los funcionarios en los edificios que actualmente tiene el TSJA en Llamaquique, el edificio Telefónica y en la sede de la Audiencia Provincial.

"A partir del 15 de febrero todo esto se tiene que articular, todo esto se tiene que ejecutar y todo esto se tiene que transformar", ha dicho, remarcando que "llevar 50 funcionarios más prácticamente a esos tres edificios supone mayores estrecheces".

Chamorro ha explicado que los vocales del CGPJ han trasladado esta inquietud al consejero de Justicia, Guillermo Peláez, en una reunión que han mantenido esta mañana.

En este sentido, el vocal Alejandro Abascal ha apelado a la "solidaridad de las instituciones" y en concreto a la Universidad de Oviedo, para lograr el cumplimiento de los compromisos "en un lapso temporal corto, porque el problema está ya". De lo contrario, ha dicho, "nos van a abocar a buscar otras soluciones" como la búsqueda de una ciudad de la justicia "fuera de las ciudades". "O nos dejan crecer en el campus de Llamaquique, que es el compromiso que hay, y dar un buen servicio a los ciudadanos, o habrá que buscar alternativas", algo que, ha dicho, es lo que "se trata de evitar".