Adrián Barbón llama a reaccionar frente al "deterioro intencionado de la democracia"

Adrián Barbón, junto a Carmen Calvo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha hecho este martes un llamamiento a cuidar las instituciones y defender la calidad democrática. "Es hora de poner pie en pared contra el deterioro intencionado de la democracia", ha indicado, al tiempo que ha alertado de que "la erosión más dañina" se produce desde dentro del sistema "si los dirigentes políticos se demuestran incapaces de responder a las necesidades y problemas de la ciudadanía".

El jefe del Ejecutivo ha intervenido esta tarde en un acto organizado por el Consejo de Estado y la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia en el que también han participado la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y Paz de Andrés, consejera permanente de este órgano consultivo.

Durante su discurso, Barbón ha advertido de que el mundo occidental "está cediendo a la seducción autoritaria", con diferencias significativas entre los diferentes territorios, pero con un sustrato común: "el desprecio hacia las reglas y usos propios de las democracias".

Aunque ha reconocido que todos los gobiernos cometen en algún momento errores de gestión, ha repasado algunos límites que, a su juicio, la oposición no debería traspasar nunca: "No se convierte al adversario en enemigo, no se sustituye el argumento por el insulto, no se cuestiona la legitimidad del oponente, no se tolera ni incita la violencia, no se pone en duda la limpieza electoral y no se desprecian sistemáticamente las instituciones".

"El problema, serio problema, es que tales fronteras están saltándose a diario y a propósito, con una voluntad evidente de debilitar el orden constitucional. Ocurre con tanta frecuencia que estamos acostumbrándonos a convivir con la anomalía. La antigua normalidad, la del respeto, el diálogo, la escrupulosa separación de poderes, la que se preocupa de guardar las apariencias, empieza a ser un territorio friki", ha afirmado.

Por estas razones, el presidente considera preciso reaccionar "antes de que sea demasiado tarde" y mantener Asturias "libre de la política tóxica". "Las diferencias ideológicas y la competencia partidista son consustanciales a la democracia. Tan consustanciales como debería ser la defensa compartida de las instituciones. En esa labor nos la jugamos todos", ha indicado.