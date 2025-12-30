Adrián Barbón (PSOE) afea la "enorme irresponsabilidad" del PP y Vox con la tramitación del presupuesto en Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), ha afeado este martes al PP y Vox su "enorme irresponsabilidad" con la tramitación del presupuesto autonómico por haber pretendido que la aprobación de las cuentas se retrasaran hasta 2026.

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance del año que mañana finaliza, el presidente ha reconocido que a él le habría gustado que el presupuesto se hubiese aprobado este lunes, como estaba previsto y ha recordado que el aplazamiento se debió al "error reconocido" por el diputado de IU-Convocatoria por Asturies Xabel Vegas de ausentarse de la comisión en la que se votaba la ponencia de la ley para elevarla a pleno.

Adrián Barbón ha reconocido que le gustaría haber podido presentar el proyecto presupuestario con antelación al 1 de diciembre, pero ha subrayado que hasta "bien avanzado" el mes de noviembre, no se tuvieron los datos fiscales necesarios del Estado. "Nos gustaría desde luego presentarlo con anticipación, pero también dependemos del Estado para ello", ha abundado.

A PP y Vox les ha recriminado que estén "empeñados por todos los medios" en que no se debatan los presupuestos antes de finalizar el año, algo que tendría "graves consecuencias para los asturianos" al no poder aplicarse deducciones fiscales por hijos a cargo, personas que viven en zonas despobladas o celíacos.

Sobre la posibilidad sugerida hoy por el PP de llevar a los tribunales el trámite parlamentario, Barbón ha asegurado que es "cosa de ellos" y ha incidido en que "demuestra" que quieren "por todos los medios" que no se aprueben las cuentas en el año en curso. Ha agregado el presidente que aprobar las cuentas en enero no perjudicaría al Gobierno, porque las medidas incorporadas al presupuesto podrían entrar en vigor, pero sí dañaría a los asturianos porque no podrían aplicarse las deducciones fiscales.

Esto evidencia, a su juicio, que PP y Vox "solo quieren proteger a esa minoría" que cobra más de 175.000 euros anuales en Asturias y a la que se aplica una subida en la tributación. "Quiero recordar que el PP se salió de la negociación de los presupuestos porque subimos lo que pagan en impuestos aquellas personas que ganan más de 175.000 euros, pese a que los más beneficiados son los que ganan 35.000 euros, que son el 80% de los declarantes de Asturias", ha apostillado.