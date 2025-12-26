Vegas (IU-Convocatoria) critica el "subterfugio" de la derecha para retrasar la aprobación de los presupuestos de 2026

Archivo - El portavoz parlamentario de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha acusado este viernes a los partidos de la derecha --PP, Vox y Foro-- de "utilizar un error de un diputado como subterfugio para evitar aprobar los presupuestos" según el cronograma inicial.

Vegas se ha pronunciado tras la reunión de portavoces de esta tarde, ha pedido disculpas a los servicios de la Cámara y al resto de los diputados por "este malentendido" y ha justificado su ausencia en la Comisión de Hacienda de esta mañana, convocada para aprobar la ponencia sobre el proyecto de presupuestos y ser elevada al Pleno del lunes 29 de diciembre.

"Yo tenía una reunión de la Ejecutiva de Sumar, que estamos muy involucrados en todo lo que tiene que ver con las elecciones de Aragón. Me llegó la convocatoria para la comisión en la que se elevaba precisamente el dictamen de la ponencia a las doce y cuarto de la mañana, con una convocatoria para la una de la tarde; y la verdad, es que no me dio tiempo a llegar", ha explicado.

No obstante, Vegas ha insistido en que "lo que es lamentable es que las tres formaciones de la derecha, el Partido Popular, Foro Asturias y Vox, han utilizado un subterfugio para dilatar la aprobación de estos presupuestos, unos presupuestos que son tan importantes para los asturianos y las asturianas".

En palabras de Vegas, "lo que están consiguiendo es una estrategia que es un poco absurda al retrasar apenas un par de días la aprobación de los presupuestos para los que tenemos una mayoría, que responden además a la mayoría social progresista de los asturianos y las asturianas".

Para el portavoz de IU-Convocatoria es "lamentable" que se utilice "un error" de un diputado, que "ocurre en esta Cámara con frecuencia", haciendo referencia a que "un diputado no llegue a una sesión por el motivo que sea".