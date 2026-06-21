Adrián Barbón recuerda que se comprometió a avanzar en el proyecto de explotación de TIC Narcea

Adrián Barbón En El 18º Congreso De Juventudes Socialistas De Asturias, Que Se Ha Celebrado En Llanes. - XUAN CUETO

OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha recordado el compromiso adquirido con los trabajadadores y los alcaldes mineros para avanzar en el proyecto de explotación de TIC Narcea. El mandatario ha señalado que la intención es examinar si legalmente es posible aprobar dicho proyecto de explotación bajo la condición de que la resolución final dependa posteriormente del Instituto de Transición Justa (ITJ).

A este respecto, Barbón ha explicado que el ITJ ha sido "muy claro" y ha detallado que la legislación vigente exige, de forma previa a cualquier reapertura o proyecto de explotación que haya recibido ayudas al cierre por parte del marco comunitario, calcular e identificar la devolución de la cuantía de dichas ayudas.

Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo asturiano ha trasladado que los servicios jurídicos de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo se encuentran examinando si se cumplen todos los requisitos legales para realizar esta aprobación condicionada. Asimismo, ha indicado que, aunque de momento no ha recibido respuesta por parte de los servicios jurídicos, el compromiso con los representantes municipales se mantiene.

Por otra parte, el presidente asturiano ha reafirmado su voluntad de favorecer la creación de empleo, calificándola como una de las grandes demandas de la sociedad. En este sentido, ha puesto en valor la evolución del mercado laboral en la comunidad autónoma, destacando que desde el inicio de su presidencia hay 32.000 asturianos más trabajando.

Adrián Barbón ha participado este domingo en el 18º Congreso de Juventudes Socialistas de Asturias, que se ha celebrado en Llanes.