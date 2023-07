Adrián Barbón sopesa contar con seis viceconsejerías en el nuevo Gobierno

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, el socialista Adrián Barbón, ha indicado este lunes, tras la firma del decreto de la nueva estructura de Gobierno, que, aunque aún no está definido "podrían ser seis las viceconsejerías --algunas de ellas transformaciones de direcciones generales-- las que se contemplen en la nueva estructura de Gobierno".

Así ha indicado que se mantienen las tres viceconsejerías que ya existían como son Justicia, Turismo, Infraestructuras y a ellas se sumaría la de Cultura, Política Llinguística y Deportes, que desempeñará Ana Vanessa Gutiérrez; la de Industria y la de Ordenación del territorio, Urbanismo, Vivienda que dependerá de Convocatoria por Asturias.

Ha incidido Barbón en que el número de cargos no es tan importante como el hecho de que el mismo sea lo suficientemente útil para agilizar la gestión, que es lo que les piden los sectores.

Por eso considera el presidente que ha conseguido conformar un equipo "del que está muy orgulloso porque tiene la sensación de que ha sido bien recibido por diferentes sectores ya que responde a muchas de las demandas que venía escuchando".

En este sentido ha asegurado que se trata de "una estructura muy viva, muy adaptada a las demandas". "A mí me importa menos, y lo digo sinceramente, que haya cinco o seis direcciones generales más o cinco o seis menos, eso me importa mucho menos que el hecho de que respondan los intereses de Asturias, porque si por tener menos direcciones generales lo que hago es bloquear la acción del gobierno y que los sectores económicos y sociales y la sociedad en su conjunto se queje de que no resuelvan los problemas, pues no es entendible", ha indicado.

Otro de los cambios en la nueva estructura de Gobierno es la desaparición de la figura del Comisionado para el Reto Demográfico, que "posiblemente se convierta en una Dirección General del Reto Demográfico en la Consejería de Reto Demográfico. Considera Barbón que la primera etapa que era de estudio y de análisis, era "una etapa menos ejecutiva y más reflexiva que creo que ya ha terminado".

Así, a juicio del presidente ahora toca pasar a la siguiente fase, que es la de la capacidad ejecutiva, en la que "hay que ejecutar mucho".

Preguntado sobre cuándo estará listo el nuevo Gobierno en su totalidad, Adrián Barbón ha manifestado que generalmente desde que se aprueba el decreto de estructura, que es el día de hoy se suele dar un mes de plazo. "Yo voy a apurar a los consejeros para que, a medida que tengan su estructura hecha la vayan llevando al consejo de gobierno. No voy a esperar para llevarlas todas de golpe porque así se pueden ir haciendo nombramientos y antes activamos al gobierno", ha incidido.

Barbón también ha firmado este lunes, en el despacho de Belarmino Tomás, el decreto de cese de los actuales consejeros y consejeras a los que ha agradecido el "duro trabajo" de estos años. "Si algo he encontrado en el actual consejo de Gobierno y me siento muy orgulloso de ello, es que siempre ha habido un clima de grupo, de equipo, que es difícil de conseguir porque siempre hay diferencias entre los consejeros, pero siempre ha reinado un buen ambiente, siempre hemos trabajado en el mismo sentido", ha dicho Barbón.