Adriana Lastra asegura que con el nuevo modelo de financiación autonómica "todas las CCAA salen ganando"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha defendido este viernes que "todas las comunidades autónomas salen ganando" con el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Ejecutivo Central. Es, a su juicio, un modelo "más solidario" que beneficia a Asturias.

En unas declaraciones a los medios al término de la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, Lastra ha defendido que con este modelo "ninguna" CCAA perderá recursos y todas contarán con más fondos. Ha restado relevancia Lastra al acuerdo entre el Gobierno y el líder de ERC, Oriol Junqueras, señalando que Cataluña es la tercera autonomía que más paga y más recibe pero que esa es "una cuestión coyuntural" y no implica que "el modelo sea un modelo de ordinalidad para todas las comunidades autónomas".

A juicio de la delegada del Gobierno, Asturias y Castilla y León son las autonomías más beneficiadas en el nuevo modelo de financiación al incluirse el criterio de población ajustada. En el caso del Principado, para el cálculo del nuevo sistema, la población ajustada de Asturias es un 9,6% superior a la población real.

Además, ha explicado que Asturias es la segunda CCAA más beneficiada por la introducción de la variable de dispersión de la población, por la que el Principado recibirá 248 millones más al año.

El nuevo sistema, ha agregado, refuerza la solidaridad interterritorial con un trasvase de 3.000 millones de euros que mejora la nivelación horizontal y vertical entre comunidades.

Este modelo, que se debatirá y votará la semana que viene en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en el Congreso de los Diputados, conlleva "más recursos" para la educación, la sanidad, los servicios sociales y la dependencia.

En el caso de Asturias, se ha mostrado convencida de que los recursos se destinarán a mejorar el estado del bienestar y ha cuestionado que otras CCAA lo hagan. "Estamos viendo que lo que hacen con estos recursos no es precisamente destinarlos a unos buenos servicios públicos, sino a otras cosas", ha dicho, expresando el deseo de que "otras CCAA gestionaran los recursos que el gobierno de España les transfiere como lo hace el gobierno de Asturias".

En este punto ha indicado que la idea de poner un "límite" al 'dumping fiscal' de algunas CCAA como Madrid, Lastra ha juzgado la medida como "muy positiva" y ha explicado que "lo que no puede ser es que, mientras se le exige al Gobierno de España cada vez más recursos por parte de las comunidades autónomas, las comunidades autónomas del Partido Popular, aquellos impuestos que tienen cedidos los hagan casi desaparecer".

Al PP le ha reprochado su actitud, acusando a la formación de "no haber sido capaz" de plantear una propuesta de reforma ni de articular un "discurso coherente", frente al Gobierno, que ha diseñado "un modelo serio, sólido y pensado para el interés general".

Respecto al aumento de la cesión del IRPF y el IVA a las CCAA, Lastra ha explicado que asumir dicha gestión de impuestos será una decisión de cada autonomía. "No es una obligación y tampoco es una cuestión que competa solo a una comunidad autónoma", ha defendido.