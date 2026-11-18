Adriana Lastra - CAPTURA DE LA CUENTA DE YOUTUBE DE LA FSA-PSOE

GIJON 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Asturias al Congreso de los Diputados, se ha comprometido este miércoles a que si el PSOE siguen en el gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre se bonificará al cien por cien el peaje del Huerna, en la AP-66, la única autopista que une Asturias con León.

Ha sido en un mitin celebrado en Gijón donde Lastra se ha referido a este asunto, arremetiendo previamente contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien también ha estado en tierras asturianas este miércoles.

Ha criticado al PP por recurrir a "Rajoy el del Huerna", y ha dicho que el político gallego nunca quiso bonificar el peaje del Huerna. "Tuvo que llegar un gobierno socialista para empezar las bonificaciones", ha señalado la candidata.

El compromiso de Lastra es bonificarlo al cien por cien hasta que haya una sentencia que diga que realmente que es ilegal, algo que, ha afirmado, ya ha señalado la Comisión Europea. "Ya llegaríamos tarde, pero qué bonito sería que aquellos que cometieron esa tropelía acabaran en prisión", ha añadido en relación a los responsables de haber prorrogado la concesión del peaje.

Lastra también ha cargado contra Vox y ha reivindicado el concepto 'prioridad nacional', pero no el defendido por la formación de Santiago Abascal, sino el de los socialistas. "Prioridad nacional para los socialistas es que la mayoría social de los trabajadores españoles salgan adelante, es no dejar a nadie atrás, es trabajar por la dignidad de la mayoría social de este país, es enfrentarse a los oligarcas, a los poderosos, a los genocidas, es no rendirse jamás, es defender al que lo necesita", ha afirmado.

Por último, Adriana Lastra ha querido dirigirse a todos los votantes de izquierda en Asturias para que concentren el voto en el PSOE. Ha recordado que en las elecciones generales de 2023 la izquierda tuvo más votos, pero terminó perdiendo en escaños.

"Esta vez solamente hay un voto que asegure hospitales, escuelas, ley de dependencia, vivienda, derechos sociales, trabajo, empleo, que asegure futuro y dignidad: el PSOE", ha advertido.

Lastra ha intervenido en un mitin en el recinto ferial Luis Adaro, en Gijón, en el que también han tomado la palabra el secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, el candidato al Congreso Manuel Vallina-Victorero, intervienen, y el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y candidato al Congreso por Bizkaia, Patxi López.