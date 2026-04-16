Adriana Lastra defiende la regularización de inmigrantes: "No es una regulación indiscriminada"

El director de área de trabajo de Inmigración en la Delegación, David González, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y el jefe de la Oficina de Extranjería en Asturias, Damián Martínez. - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha defendido este jueves la regularización administrativa extraordinaria de inmigrantes, asegurando que "no es una regulación indiscriminada", sino que se trata de un procedimiento "garantista" que está "regulado" y es "exigente".

Lastra ha ofrecido una rueda de prensa para explicar el proceso de regularización, que comienza oficialmente este jueves 16 de abril de manera telemática en toda España y el lunes de manera presencial. Con esta medida, ha explicado, el Gobierno quiere "ordenar una realidad que ya existe" y dotando de seguridad jurídica, derechos y estabilidad a aquellas personas que "ya forman parte" de la sociedad española.

La delegada del Gobierno en Asturias ha explicado que, si bien no hay cifras oficiales sobre cuántas personas pueden acogerse a esta regularización en Asturias, se estima que el 2% del total de regularizados lo solicitarán en el Principado. Lastra ha agregado que a partir de la semana que viene se irán pudiendo conocer los datos relativos a las solicitudes tramitadas.

Junto a Lastra han comparecido el jefe de la Oficina de Extranjería en Asturias, Damián Martínez, y el director de área de trabajo de Inmigración en la Delegación, David González. Ambos han pormenorizado el proceso de regularización y los pasos que las personas interesadas han de seguir.

Para solicitar la regularización, los inmigrantes ilegales tendrán que acreditar encontrarse en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes del momento de presentación de la solicitud. Además, será requisito imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

Una vez se tramite la solicitud, las personas inmigrantes regularizadas que hayan recibido la comunicación del inicio del procedimiento administrativo podrán trabajar en todo el territorio español y en cualquier sector.

El proceso de regularización está pensado para personas en situación administrativa irregular y personas solicitantes de protección internacional. En consecuencia, si la persona tiene una autorización en vigor o en proceso de renovación o prórroga, no debe solicitarlo.

El proceso extraordinario tampoco está pensado para aquellas personas procedentes del conflicto en Ucrania que tengan una autorización de residencia en vigor o que cuenten con una autorización de protección internacional temporal.