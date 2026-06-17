Adriana Lastra destaca los avances en la intervención del desprendimiento de Casazorrina

Adriana Lastra, visitando las obras - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha visitado este miércoles junto a la jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, Mireya Muñoz, las actuaciones desarrolladas en la A-63 de Oviedo a La Espina para constatar el avance de las obras en el tramo Cornellana-Salas y en la intervención del desprendimiento de Casazorrina.

Adriana Lastra ha destacado el alto grado de ejecución tanto de la obra principal como de la estabilización del argayo, al tiempo que ha recordado la gran complejidad de los trabajos.

Además, la delegada ha destacado la gran inversión realizada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la ejecución de la autovía del suroccidente y la obra de emergencia para la estabilización del talud con desvío provisional por la N-634, con más de 158 millones de euros. En concreto, actualmente el presupuesto vigente en la obra principal asciende a 109.294.540 euros y para las obras de emergencia por el argayo, tras dos ampliaciones, se sitúa en 45.721.491 euros. Además, se han asignado 3.048.649 euros a contratos de asistencia técnica a la dirección de la obra.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La obra principal de la autovía se desarrolla actualmente en el tramo entre las poblaciones de Cornellana y Salas, dentro del Concejo de Salas, y tiene una longitud de 6.015 metros de los que 2.600 discurren a media ladera, 1.400 metros en viaductos, 700 en trinchera y 1.315 en terraplén, con un total de ocho estructuras (dos pasos inferiores y seis viaductos). Se disponen, también, dos ramales que completan el semienlace de Salas incluido y diseñado en el tramo siguiente Salas-La Espina.

Constructivamente, el tratamiento de taludes de cada desmonte está particularizado para adaptarse a su variedad geológica, geotécnica y geométrica.

La infraestructura cuenta con dos calzadas separadas simétricas de 7 metros de ancho (dos carriles), arcenes interiores de 1 metro y exteriores de 2,5 metros, así como bermas exteriores de 1 metro. Además, ante la proximidad del enlace de Cornellana del tramo anterior, se han proyectado carriles de aceleración y deceleración correspondientes a los ramales de entrada y salida.

OBRA DE EMERGENCIA

El tramo Cornellana-Salas de la autovía A-63, cuenta en el PK 5+450 con un trazado a media ladera y un desmonte denominado D-11 en su margen derecha, que alcanza hasta unos 90 metros de altura.

En abril del año 2021, y por encima de la coronación de ese desmonte, se produjo un deslizamiento con escarpe en cabeza de unos 23 metros de altura, que fue seguido dos semanas después por una segunda rotura remontante, la cual inicialmente se manifestó en superficie con una grieta, ubicada unos 18 metros por encima del escarpe anterior.

La primera medida adoptada fue la ejecución del desvío provisional que se puso en funcionamiento ese mes de julio, permitiendo rodear el argayo, tras haber quedado la carretera N-634 sepultada.

Para subsanar esta inestabilidad se construyó una estructura de contención subvertical, con un muro de hormigón armado, ubicada en un lugar estable por encima del tramo afectado para penetrar en el sustrato rocoso permitiendo sanear el terreno inestable de forma segura.

Asimismo, al pie de este muro se ejecutó una pantalla de micropilotes de entre 20 y 30 metros de altura con filas de anclajes cada 2 metros y, a partir de la cota 294, una excavación con taludes de inclinación variable y diferentes sostenimientos en función del terreno.

La obra cuenta con más de 50 dispositivos de auscultación automática conectados en tiempo real con la plataforma 'Celosía' de seguimiento de estructuras y elementos geotécnicos especiales del Ministerio de Transportes.

Con una diferencia de cotas superior a los 150 metros, la estabilización de este talud constituye un desafío sin precedentes por la magnitud de la superficie a sostener y por las dificultades orográficas y geotécnicas de la zona, según Delegación del Gobierno. A la existencia de una geometría compleja que dificulta sobremanera la accesibilidad a los distintos tajos, se une una enorme variabilidad geológica con distintas formaciones rocosas.

Todo ello complica la modelización de la realidad física e implica un importante esfuerzo técnico que se materializa en la aplicación del método de diseño observacional, que consiste en llevar a cabo un cálculo dinámico adaptado a los datos que se obtienen en cada momento.

Para estas actuaciones hay desplegados, entre personal técnico y a pie de obra, más de 40 trabajadores. Entre la maquinaria empleada se encuentran cinco retroexcavadoras, tres camiones dúmper, tres camiones bañera, dos tractores cisterna, así como una miniretroexcavadora, una pala cargadora, una perforadora y una plataforma elevadora.

EJECUCIÓN

En la obra principal el grado de ejecución es del 90%, con todas las estructuras finalizadas, incluso con el pretil colocado. Las obras de drenaje transversal, el drenaje longitudinal profundo y las cunetas de fuera de plataforma también están ejecutadas.

Todos los desmontes y terraplenes se encuentran finalizados a falta de un argayo en el desmonte D5 (entorno al PK 2+350) y de un relleno estabilizador en el terraplén T9 (PK 3+500). Los trabajos de extendido de explanada se encuentran en la fase final, Se está terminando de extender el suelo seleccionado para estabilizar in situ con cemento, para el posterior aglomerado.

Actualmente se están ejecutando trabajos de machaqueo de material para estabilizar y extendido del mismo para la finalización de la explanada, y se han iniciado los trabajos en el argayo del desmonte D5 y al relleno estabilizador del terraplén T9. En cuanto a la obra de emergencia, su grado de ejecución es del 81%. Ya se encuentra ejecutada la estructura de contención subvertical (muro de hormigón armada y pantalla de micropilotes) y la excavación y el sostenimiento flexible (en función de los materiales encontrados) hasta la berma 7, así mismo también se encuentran colocados los elementos de auscultación hasta la berma 6.

Para la estabilización del argayo del desmonte D11, en estos momentos se están ejecutando los trabajos de sostenimiento flexible a una cota de 18 metros por encima de la cota de la autovía. En paralelo se están ejecutando los trabajos por debajo de la traza de la autovía y de conexión de la red de drenaje del argayo con la red de drenaje de la obra principal.