Adriana Lastra reitera la importancia de luchar contra la violencia machista

Adriana Lastra - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exdelegada del Gobierno en Asturias, la socialista Adriana Lastra, ha aprovechado este viernes su intervención en el acto de posesión de su sucesora, Cecilia Pérez, para reiterar la importancia de luchar contra la violencia machista.

"Debemos seguir protegiendo a las víctimas, acompañando a sus familias y trabajando para que ninguna mujer tema por su vida se sienta desprotegida o condenada al silencio; la respuesta institucional debe ser siempre firme coordinada y sostenida en el tiempo", ha subrayado.

Lastra, que ha dejado su puesto como Delegada del Gobierno para encabezar la lista del PSOE al Congreso en las próximas elecciones generales, se ha referido a la lucha contra la violencia machista como un "compromiso irrenunciable".

"Este acto marca el final de una experiencia que ha vivido como una intensidad", ha señalado ante los presentes Adriana Lastra, que ha añadido que en su etapa como delegada ha intentado dar lo mejor de sí misma, especialmente en los momentos más duros.

"Ser delegada del Gobierno es una responsabilidad, pero también una oportunidad extraordinaria para servir a nuestra comunidad y contribuir a que siga avanzando. Te deseo muchísimo acierto. Cuenta conmigo, querida Cecilia, siempre", ha concluido dirigiéndose a su sucesora en el cargo, Cecilia Pérez.

Acto de toma de posesión de la delegada del Gobierno de España en el Principado de Asturias, Cecilia Pérez Sánchez. ((Se solicita a los medios de comunicación interesados en cubrir el acto acudir a las 10.45 horas)). Delegación del Gobierno en Asturias. Plaza de España, 6.