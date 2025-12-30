AEFAS inaugura una muestra sobre sus 25 años de historia y casi 80 grupos familiares empresariales asturianos

La inauguración de la exposición sobre el 25º aniversario de AEFAS. - AEFAS

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (AEFAS) ha presentado este martes en Oviedo la exposición 'AEFAS, 25 años con la empresa familiar asturiana', en la que se hace un recorrido por la historia de la asociación y de la de casi 80 grupos familiares asociados.

La muestra ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; el presidente de AEFAS, Íñigo Cabal y el presidente de R3 PWM Agencia de Valores, patrocinador del evento.

La exposición, instalada en el claustro alto del edificio histórico de la Universidad, estará abierta al público (entrada libre) hasta el próximo día 15 de enero de 2026, según ha informado AEFAS en nota de prensa.

Ignacio Villaverde ha destacado en su intervención el paralelismo y vínculo entre la Universidad y las empresas familiares: "Ambos formamos parte esencial de la sociedad" ha dicho, añadiendo que tanto la institución educativa como las compañías tienen un "especial arraigo al territorio".

Íñigo Cabal, por su parte, ha explicado que la muestra es una forma de dar a conocer el "intenso trabajo que desarrollan las empresas familiares, cuyo objetivo es el arraigo y la pervivencia".