AEFAS pide un cambio fiscal en Asturias que favorezca la creación de riqueza y empleo

Iván Pérez (SATEC), Carmen Díaz (Seresco), el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo; Íñigo Cabal (AEFAS), Manuel Bermejo (The Family Advisory Board), Cristina Caldueño (Castroalonso), Luis Carlos Velarde, (Banco Santander) y Olalla Pena, (TPA). - JORGE PETEIRO

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresa Familiar Asturiana (AEFAS), Íñigo Cabal, ha reclamado este martes un cambio en la política fiscal del Principado al considerar que la denominada "vía fiscal asturiana" no favorece ni a las empresas ni a la clase media.

Durante la asamblea anual de socios de la organización, Cabal ha afirmado que esta estrategia fiscal "no es lo que necesitan las empresas asturianas ni una clase media cada vez más penalizada fiscalmente" y sostuvo que "no es cierto que beneficie a la clase media".

El presidente de AEFAS ha defendido la necesidad de impulsar "otro ecosistema fiscal que ayude a generar riqueza y pagar impuestos aquí en beneficio de todos los asturianos". Asimismo, ha argumentado que cerca del 50% de los presupuestos regionales se financian a través de la recaudación del IVA y del IRPF, impuestos vinculados a la población, el empleo y el consumo.

A su juicio, la actual política fiscal está "mermando contribuyentes y haciendo perder proyectos, empleo y potencialidad para crecer en población". Como consecuencia, ha añadido, Asturias no recauda "todo lo que nuestro potencial nos permitiría", pierde peso en el conjunto de la economía nacional y reduce su capacidad para ofrecer más servicios públicos.

En la asamblea, AEFAS también ha presentado el balance de actividad de 2025 y las previsiones para 2026. La asociación ha destacado la incorporación de siete nuevos socios durante el último ejercicio, lo que eleva a 82 los grupos familiares asociados y a cerca de 250 las empresas integradas en la organización.