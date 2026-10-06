La AEMET activa el aviso naranja en Asturias por intensas lluvias de hasta 30 litros por hora

Archivo - Lluvia en Oviedo a través de un paraguas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja y el amarillo por fuertes lluvias en todo el territorio asturiano, con riesgo de fuertes lluvias y tormentas a partir de las 15.00 horas.

El mayor peligro, con aviso naranja, se extiende al suroccidente asturiano y la zona central, donde se esperan lluvias hasta la medianoche que pueden alcanzar 30 litros por metro cuadrado a la hora. El aviso permanece hasta la medianoche del miércoles, con estimaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, con acumulados que pueden alcanzarse en tres o cuatro horas.

La zona de Cordillera y Picos de Europa se mantiene con peligro bajo de lluvias y tormentas, con 15 litros a la hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes. Estos avisos, activados a las 12.00 horas de este martes, estarán vigentes hasta las 21.00 horas del miércoles.

En el conjunto del litoral el peligro de lluvias será bajo hasta las 21.00 horas del miércoles, con previsión de precipitaciones acumuladas en una hora de 15 litros por metro cuadrado. También están en riesgo bajo por tormentas, pero solo hasta la medianoche de hoy.