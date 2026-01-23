La AEMET activa el aviso naranja en la costa asturiana por fenómenos costeros

Archivo - Cabo Busto, fenómenos costeros, temporal, litoral asturiano, mar cantábrico, costa, oleaje, olas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todo el litoral asturiano permanece este viernes en aviso naranja por viento y olas de hasta siete metros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tanto en el litoral oriental como el occidental, el peligro por fuerte oleaje es "importante", con vientos de oeste o suroeste de 62 a 74 kilómetros por hora por la tarde. Se espera también mar combinado del noroeste de cinco a siete metros.

Además del aviso por fenómenos costeros, la zona más montañosa del Principado está en "peligro bajo" por nevadas. En el suroccidente se esperan acumulaciones de nieve de 5 centímetros y cota de nieve bajando de 700 a 400 metros al final del día. En la Cordillera y Picos de Europa, el aviso es similar.