La AEMET prevé intervalos nubosos el día del eclipse en Asturias

Cielos con nubes y claros en Oviedo, con nubes tapando el sol, a tres días del eclipse total del 12 de agosto. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos con intervalos nubosos de nubes bajas en el Principado de Asturias para este miércoles 12 de agosto, con lo que la observación del eclipse en Asturias podría verse comprometida.

A tres días del mayor evento astronómico que se podrá observar en Asturias en los últimos 121 años, la Agencia Estatal ha emitido una previsión de cómo estarán los cielos asturianos a lo largo de la jornada del ecplipse. El día comenzará con intervalos nubosos de nubes bajas por la mañana, tendiendo a despejar después y a formarse a mediodía nubes de evolución en la Cordillera, según la información recogida por Europa Press.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas sufrirán un ligero ascenso en el extremo sur del Principado. En cuanto al viento, será flojo en régimen de brisas, es decir, alternando la componente sur al principio y al final del día, con la componente norte en horas centrales.