Cuenta atrás para el eclipse solar: todo lo que hay que saber para observar el fenómeno astronómico desde Asturias

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse solar total previsto para el próximo miércoles 12 de agosto será uno de los fenómenos astronómicos del siglo y el Principado de Asturias, uno de los lugares más privilegiados para presenciarlo. Se trata de un evento que el territorio asturiano no ha presenciado desde el año 1905, y no volverá a verse desde la región hasta dentro de varias décadas.

Comenzará a las 19.30 horas, momento en el que la Luna empezará a ocultar la superficie solar, y alcanzará su punto máximo a las 20.28 horas. El satélite se encontrará entonces entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie de nuestro planeta y, durante unos instantes, convirtiendo el día en noche. Un minuto y 48 segundos después, la sombra lunar irá dejando entrever la superficie del Sol, con una visibilidad del 100% en Asturias si la meteorología lo permite hasta las 21.16 horas, cuando el satélite dejará de nuevo a la vista el Sol.

Por su excepcionalidad y por el escenario privilegiado que es el Principado de Asturias, se espera que el eclipse solar total atraiga a miles de visitantes, curiosos y expertos en un mes ya de por sí atractivo turísticamente para la región. Las administraciones, ante este escenario, han decidido adoptar medidas preventivas desde el enfoque de la gestión de una emergencia.

Estas son las principales recomendaciones, restricciones a la movilidad y medidas de seguridad que estarán vigentes en el Principado de Asturias a lo largo del día del eclipse:

¿DESDE DÓNDE VER EL ECLIPSE?

El Gobierno del Principado de Asturias, en colaboración con la Federación Asturiana de Concejos (FACC), ha puesto en marcha una red de 78 puntos de observación oficiales, uno en cada municipio, para observar el fenómeno astronómico desde una buena posición y en condiciones de seguridad.

Además, las autoridades aconsejan planificar los desplazamientos para observar el eclipse con antelación, e instan a la ciudadanía a seguir las indicaciones de los servicios de tráfico y emergencias. Asturias contará con un programa especial de transporte público, refuerzo de líneas y ampliación de horarios para facilitar el acceso a los principales puntos de observación.

En Oviedo, el Principado aconseja observar el fenómeno astronómico desde la parte alta del Parque del Oeste; en Gijón se ha seleccionado el Mirador de la Providencia; en Avilés, el punto escogido es la explanada del Centro Niemeyer. En Valdés, uno de los mejores lugares de la geografía asturiana para observar el eclipse, el punto de referencia será la localidad de Caroyas, con un aforo de 9.000 personas. Además, el punto más al norte de Asturias, el Cabo Peñas, también estará habilitado como zona de observación, con un aforo de 200 personas.

En el oriente de Asturias, el Paseo de San Pedro de Llanes, la playa de La Franca (Ribadedeva) y la playa de La Espasa (Caravia) son algunos de los puntos de referencia para ver mejor el eclipse. En el suroccidente, el área recreativa de Pesoz o el Villarín de Trasmonte son dos de los emplazamientos elegidos, mientras que en la montaña central, la mejor opción son los altos de los puertos, como el de la Cobertoria en Quirós o el alto de Coto Bello en Aller. En el Parque Nacional de los Picos de Europa, el pueblo de Sotres (Cabrales) es el emplazamiento escogido.

La Delegación del Gobierno de España en Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias y los ayuntamientos, a través de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), han puesto en marcha un dispositivo especial con 1.300 efectivos desplegados por todo el territorio para que este evento extraordinario se desarrolle en condiciones de seguridad y fluidez de la movilidad.

¿CÓMO EVITAR DAÑOS EN LA VISTA?

Observar el eclipse solar sin adoptar unas adecuadas medidas de seguridad puede causar daños muy graves, por lo que las autoridades asturianas instan a la ciudadanía no mirar nunca al Sol a simple vista y a utilizar siempre gafas homologadas o métodos de proyección.

Para evitar riesgos, la recomendación principal es emplear unas gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2, dejando de lado experimentos caseros o gafas de sol convencionales. Estos equipos deben usarse sólo si se encuentran en buenas condiciones, sin raspaduras, perforaciones, arañazos, roturas ni dobleces.

En el caso de telescopios y prismáticos, nunca se debe mirar al Sol con óptica sin filtro solar específico instalado delante del objetivo y, en caso de fotografiar, se deben emplear filtros solares para la cámara.

QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA TOTALIDAD

Las recomendaciones elaboradas en Asturias establecen que, durante el eclipse, antes y después de la totalidad --momento en el que la Luna cubre por completo la superficie del Sol-- deben utilizarse siempre las gafas de eclipses para observar cómo la Luna va tapando el Sol.

Los expertos aconsejan fijarse en las sombras con forma de luna, los cambios de la luz, la temperatura e, incluso, el comportamiento de los animales. En los instantes previos y posteriores a la totalidad, se pueden observar también las 'perlas de Baily', resultado de la luz al pasar a través de los valles lunares.

Durante la fase de totalidad es posible quitarse las gafas. En ese momento --que durará aproximadamente un minuto y 50 segundos, según la ubicación--, se podrá ver la corona solar, un halo blanco plateado que es la parte más externa y caliente de la atmósfera del Sol. También se pueden ver las 'llamas rosadas' al borde del Sol y planetas y estrellas visibles brillando en pleno día. En el rango de visión estarán los planetas Venus, Júpiter y Mercurio.

El eclipse terminará poco antes del atardecer, con lo que es necesario planificar el regreso desde los puntos de observación ante la previsible afluencia masiva de personas. Además, con el cielo ya a oscuras, el 12 de agosto tendrá lugar el fenómeno astronómico de la lluvia de estrellas de las Perseidas.