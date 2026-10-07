La AEMPS retira el producto 'El Toro' por contener sildenafilo no declarado en el etiquetado

MADRID/OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización y retirada del mercado del producto 'El Toro' por contener sildenafilo no declarado en el etiquetado, lo que le confiere la condición legal de fármaco.

Según ha indicado el organismo regulatorio, ha tenido conocimiento, a través de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, de la comercialización de este producto, el cual se presenta "como natural y ocultando al consumidor su verdadera composición". Al respecto, ha afirmado que contiene la sustancia activa en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica.

De esta manera se ha constatado tras los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control (LOCM) de la AEMPS para estudiar la presencia de sildenafilo, que está indicado para restaurar la función eréctil deteriorada mediante el aumento de flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5, por sus siglas en inglés).

INHIBIDOR DE PDE-5

"Los inhibidores de PDE-5 están contraindicados en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, arritmias incontroladas, hipotensión, hipertensión arterial no controlada, historia de accidente isquémico cerebral (ictus isquémico)" y en "insuficiencia hepática grave y en personas con antecedentes de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o con trastornos hereditarios degenerativos de la retina tales como retinitis pigmentosa", ha aseverado.

Por ello, ha asegurado que "el consumo de este producto podría provocar daños graves para la salud al contener un principio activo inhibidor de PDE-5 que, además de presentar las contraindicaciones anteriormente señaladas, tiene numerosas interacciones con otros medicamentos".

"Asimismo, podría provocar reacciones adversas de diversa gravedad, especialmente de tipo cardiovascular, como infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardia, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca", ha continuado, tras lo que ha explicado que "dichas interacciones se han observado con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, para los cuales estaría contraindicado".