El aeropuerto alcanza por primera vez los 2 millones de pasajeros anuales y se sitúa "entre los grandes aeródromos". - AENA

OVIEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Santiago del Monte ha alcanzado por primera vez en la historia los dos millones de pasajeros anuales, un hito que "refleja el gran salto de calidad en las comunicaciones". El presidente del Principado ha asegurado que "esta cifra ya nos sitúa entre los grandes aeródromos, al nivel de los de Santiago o Bilbao".

El presidente del Principado, Adrián Barbón ha participado este jueves en la recepción al pasajero dos millones, que ha aterrizado en el aeropuerto asturiano procedente de Granada. También han acudido el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García.

Ha indicado el presidente asturiano que la Estrategia de Conectividad Aérea desplegada por el Gobierno del Principado ha logrado duplicar la oferta de vuelos directos en la terminal desde 2019, al pasar de 14 a 30. La programación para 2026 ya incluye 30 destinos en nueve países que operarán al menos siete aerolíneas.

Así, ha indicado que el balance anual del aeropuerto refleja que el complejo de aislamiento de Asturias ha quedado atrás y que la comunidad dispone ahora de excelentes comunicaciones aéreas, que se suman a la alta velocidad ferroviaria y a las facilidades de la tarjeta CONECTA, que ya usan más de 402.000 personas para moverse por todo el Principado por un máximo de 30 euros al mes.

NUEVOS DESTINOS

La oferta del aeropuerto asturiano para 2026 suma nuevos destinos como Oporto, Florencia y Dublín, al tiempo que incorpora aerolíneas que nunca antes habían operado en Asturias, como la irlandesa Aer Lingus y la holandesa KLM.

Las dos compañías han anunciado recientemente nuevas conexiones con Dublín y Ámsterdam, respectivamente, lo que abrirá la puerta a más de 150 destinos en más de 60 países a través de sus redes internacionales.

Por su parte, Volotea, con base operativa en Asturias, ha confirmado la apertura de cinco nuevas rutas internacionales, entre ellas, Bruselas y Roma-Fiumicino, dos aeropuertos principales que permitirán conexiones adicionales con numerosos destinos extranjeros, incluidos los operados por ITA Airways.

Además, la aerolínea volará por primera vez en la historia de Asturias a Florencia y Oporto durante todo el año, a partir de la próxima temporada de verano.

La oferta internacional del año que viene mantiene otros destinos europeos como Londres-Gatwick, operado por Vueling, Franckfurt, Milán-Bérgamo, París y Lisboa.

El Gobierno del Principado continuará con el desarrollo de la Estrategia de Conectividad Aérea mediante el refuerzo de la promoción de Asturias en una decena de destinos internacionales. Al mismo tiempo, explorará nuevas oportunidades en mercados como Reino Unido, Alemania y Suiza.

El director del aeropuerto ha entregado al viajero que ha sumado los dos millones de pasajeros un acceso doble para la sala VIP del aeropuerto, sala Picos de Europa, válido durante 6 meses, y la aerolínea le ha regalado un vuelo para dos personas a cualquier destino de Volotea desde Asturias.