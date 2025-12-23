El Aeropuerto de Asturias pone en servicio un aparcamiento de larga estancia con más de 500 plazas

Aparcamiento del Aeropuerto de Asturias - AENA

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias ha puesto en servicio un aparcamiento de larga estancia, con más de 500 plazas, de las que 36 están adaptadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR). El parking, que ocupa una superficie de 14.000 metros cuadrados, está diseñado para ofrecer a los pasajeros una opción cómoda y económica para estacionar y responde a la altísima demanda de los usuarios, según han informado desde Aena.

El aparcamiento está conectado con el edificio terminal mediante una pasarela peatonal cubierta, que facilita el acceso rápido y fluido a las instalaciones. Cuenta con equipamientos de primer nivel, como sistema de reconocimiento de matrículas, aplicaciones para la detección y extinción de incendios y servicio de vigilancia 24 horas.

El acceso al aparcamiento de larga estancia se realiza únicamente con reserva previa a través de aenaparking.com o mediante la App de Aena.

El precio parte desde seis euros al día, ofreciendo una alternativa más económica que el aparcamiento general. Además, los miembros de Aena Club disfrutan de descuentos exclusivos al realizar su reserva online, lo que permite optimizar el coste de estancias prolongadas.

Si el pasajero acude al aeropuerto sin reserva, deberá dirigirse al aparcamiento general. Próximamente el aparcamiento instalará 26 plazas más destinadas a la recarga de vehículos eléctricos.