El aeropuerto de Asturias registra más de 437.000 pasajeros entre enero y marzo

Archivo - Aeropuerto de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Asturias registró en los tres primeros meses del año más de 437.000 pasajeros, con un total de 437.374 viajeros. Esta cifra representa un incremento del 4,1% con respecto al mismo periodo de 2025.

De los 436.167 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 350.240 lo hicieron con origen o destino nacional (un 5% más), mientras que 85.927 correspondieron a tráfico internacional, un 0,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al movimiento de aeronaves, en el primer trimestre del año operaron en el aeropuerto un total de 3.393 (un 2,4% más que en 2025). De esas operaciones, 3.284 tuvieron carácter comercial, un 3,6% más que entre enero y marzo de 2025.

DATOS DE MARZO

Durante el mes pasado, 166.813 pasajeros utilizaron las instalaciones del Aeropuerto de Asturias, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2025, el mejor mes de marzo de su historia. Los vuelos operados en marzo fueron 1.253, un 2,9% más que los movimientos de aterrizaje y despegue registrados en el mismo mes de 2025. De esas operaciones, 1.209 tuvieron carácter comercial, un 4,6% más que en marzo del año anterior.