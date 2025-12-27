Agentes de Valgrande-Pajares alertan de una "crisis de gestión ya incontrolable"

Usuarios de la estación invernal de Valgrande-Pajares. - AGENTES VALGRANDE-PAJARES

OVIEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios de la estación de Valgrande-Pajares, la Asociación de Vecinos del Brañillín, la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral) y los clubes de esquí, todos ellos integrantes de la 'mesa de la nieve', han emitido este sábado un comunicado en el que denuncian que "el complejo sigue inmerso en una vorágine y crisis de gestión ya incontrolable desde la Dirección General de Deportes".

En el escrito, los agentes implicados aseguran que "los hechos acontecidos durante la última semana no han hecho más que constatar una realidad que nadie parece querer reconocer para ponerle solución".

Sobre la reparación de la silla de principiantes, destacan que "a pesar de haber sido reparada por parte del equipo de confianza del director el domingo 21, y posteriormente configurada según petición de la empresa de responsabilidad técnica; desde la Dirección Deneral de Deportes no se ha sabido poner orden para ponerla en disposición a la mayor brevedad posible". Añaden que se "creyó la versión de su equipo más cercano con supuestas nuevas averías, a la par que alentaba una maraña burocrática que ha provocado nuevos retrasos hasta que finalmente hoy se ha puesto en funcionamiento después de un mes".

Respecto a la apertura de la estación, critican la decisión del coordinador de remontes de cerrar la instalación el día 25 alegando fuertes vientos, mientras que "la realidad empírica demostraba que el viento soplaba con menos intensidad que el día anterior en el que el remonte estuvo operativo y muy por debajo de los parámetros de seguridad del telecabina". Asimismo, el viernes 27, "las nevadas de días anteriores y el día soleado llenaron la estación de usuarios que, sin embargo, se enfrentaron a diversas incidencias alejadas de la normalidad", incluyendo retrasos y averías en el telesilla Valle del Sol y el cierre prolongado de la silla de principiantes.

Sobre el modelo de gestión de la estación, los firmantes aclaran que "en ningún caso los representantes de Pajares en la mesa de la nieve hemos pedido ni pediremos la privatización de la estación" y defienden un cambio hacia "una empresa pública con mucha mayor flexibilidad, con respeto a los derechos de todos los trabajadores". Además, recuerdan que "18 años después seguimos igual y con problemas agravados que impiden que Pajares sea un verdadero motor económico del Valle de Lena".

El comunicado concluye afirmando que "queremos manifestar nuestra posición para poner en valor a todos los agentes implicados y la necesidad de un modelo de gestión eficiente que permita dinamizar el complejo de forma sostenible".