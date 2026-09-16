Los agredidos en San Mateo reclaman a Feijóo (PP) que se pronuncie sobre Canteli y anuncian un concierto el sábado

Los agredidos durante San Mateo, Rubén Rosón y Jorge Fernández, de AMA Asturies, frente a la sede del PP de Asturias, con una carta dirigida a Alberto Núñez Feijóo y otra a Álvaro Queipo.- EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos agredidos durante las fiestas de San Mateo, Rubén Rosón y Jorge Fernández, de AMA Asturies, han acudido este miércoles a la sede del PP para entregar una carta dirigida a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en la que les piden que el partido se pronuncie sobre las declaraciones del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Además, han anunciado un concierto gratuito tras la concentración convocada este sábado contra la violencia.

Rosón ha criticado que Canteli calificase la agresión de "anécdota" y afirmase que los autores "no son tan malos chavales". Según ha relatado, tanto él como Fernández recibieron patadas y puñetazos y fueron trasladados al hospital después de la agresión, en la que su compañero llegó a perder el conocimiento.

"Podríamos haber muerto", ha afirmado Rosón, que ha censurado que, tres días después de las declaraciones del alcalde, ningún representante del PP haya salido, a su juicio, a "enmendar la plana" a Canteli. También ha señalado al teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, y al diputado nacional José Cuervas-Mons por haber reafirmado, según ha indicado, las palabras del regidor.

Fernández, por su parte, ha defendido que la agresión "no es un caso aislado ni una anécdota" y ha reclamado una respuesta de las instituciones ante la violencia que, según ha señalado, afecta especialmente a personas migrantes y del colectivo LGTB. "Unos vierten odio, unos señalan y luego la jauría de Oviedo se encarga de dar las palizas", ha afirmado.

En este sentido, ha reclamado a Feijóo que se pronuncie y ha señalado también a quienes, a su juicio, contribuyen a generar ese contexto. "Es fundamental que tomen posición", ha defendido.

Los dos agredidos han explicado que solicitaron una reunión con el PP de Asturias y con la dirección estatal del partido y han entregado este miércoles una carta dirigida a Feijóo. "El contenido es una carta formal en la que expresamos lo que nosotros consideramos y pedimos esa reunión", ha explicado Rosón, que espera que el encuentro con Génova se produzca antes del fin de semana.

CONCENTRACIÓN Y FESTIVAL EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL

En este escenario, Rosón ha recordado la convocatoria de AMA Asturies para este sábado de una concentración de rechazo a la agresión a partir de las 19.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo y ha anunciado que posteriormente se celebrará en la Plaza de la Catedral el festival 'Somos Más', con actuaciones musicales gratuitas.

Rosón ha señalado que el objetivo es que el festival sea "una fiesta de la democracia" y de rechazo a la violencia. Los organizadores han avanzado que participarán artistas, entre ellos grupos asturianos con una larga trayectoria, y que habrá también "sorpresas" de ámbito nacional, aunque no han concretado el cartel.

Preguntados por los permisos necesarios para celebrar el festival, han señalado que esperan que el Ayuntamiento "no ponga ningún impedimento" a una iniciativa que, según han defendido, está vinculada a la defensa de los derechos humanos y al rechazo a la violencia.

Ambos han rechazado que la protesta esté vinculada a intereses electorales y han defendido que el objetivo es denunciar la agresión. "Los agredidos somos nosotros, el vídeo es claro y nada más", ha afirmado Rosón en referencia a las informaciones que, según ha indicado, se han difundido sobre lo ocurrido.